«Нет интереса»: «Новые люди» решили не участвовать в губернаторской кампании

«Нет интереса»: «Новые люди» решили не участвовать в губернаторской кампании
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Выборы

«Новые люди» решили не участвовать в губернаторской кампании-2024 в Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил секретарь регионального отделения партии Егор Лаптев.

Он отметил, что в этом году политическое объединение сосредоточится на выборах в муниципальных образованиях. По словам секретаря, губернаторская гонка в этом году не будет интересовать жителей региона, поэтому через неё трудно донести «сильные смыслы и идеи на регион» от партии.

«Вторые выборы губернатора за два года, мы общаемся с людьми и видим, что им все равно. Нет интереса. „Президент назначил и хорошо“, в силу чего мы делаем вывод об отсутствии какого-либо интереса у людей к выборам. Идти ради галочки в бюллетени малоинтересно. Лучше мы сосредоточимся на реальных делах», — пояснил позицию «Новых людей» Лаптев. Собеседник подчеркнул, что «выборы, которые проводятся с периодичностью, привлекают наших земляков».

В конце мая научный сотрудник социологической лаборатории БФУ им. Канта Михаил Кришталь заявил «Новому Калининграду», что нынешняя губернаторская кампания должна войти в интересы «Новых людей». По мнению эксперта по электоральным процессам, партии это необходимо «с имиджевой стороны — для создания образа второй политической силы после ЕР, а также с целью роста узнаваемости своего регионального руководителя». На счёт этого Лаптев отметил, что партия уже стала таковой.

«Мы заняли 2 место с большим отрывом от КПРФ в более чем 13 тыс. голосов. Поэтому такой тренд уже есть», — отметил секретарь регионального отделения «Новых людей». Напомним, в Калининградской области на президентских выборах в марте 2024 года кандидата от партии Владислава Даванкова поддержали 5,86% избирателей.

Депутаты Заксобрания региона приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Уже известно о кандидатах от трёх парламентских партий: ЛДПР выставила Евгения Мишина, КПРФ — Максима Буланова, а от «Единой России» пойдёт и.о. главы области Алексей Беспрозванных. Облизбирком сообщал, что выдвигать кандидатов на губернаторскую кампанию могут 25 партий. Накануне «Яблоко» выдвинуло на выборы юриста-правозащитника Романа Морозова. Для регистрации кандидатом ему необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать подписи муниципальных депутатов в 17 округах Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter