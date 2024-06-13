«Нет интереса»: «Новые люди» решили не участвовать в губернаторской кампании

«Новые люди» решили не участвовать в губернаторской кампании-2024 в Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил секретарь регионального отделения партии Егор Лаптев.

Он отметил, что в этом году политическое объединение сосредоточится на выборах в муниципальных образованиях. По словам секретаря, губернаторская гонка в этом году не будет интересовать жителей региона, поэтому через неё трудно донести «сильные смыслы и идеи на регион» от партии.

«Вторые выборы губернатора за два года, мы общаемся с людьми и видим, что им все равно. Нет интереса. „Президент назначил и хорошо“, в силу чего мы делаем вывод об отсутствии какого-либо интереса у людей к выборам. Идти ради галочки в бюллетени малоинтересно. Лучше мы сосредоточимся на реальных делах», — пояснил позицию «Новых людей» Лаптев. Собеседник подчеркнул, что «выборы, которые проводятся с периодичностью, привлекают наших земляков».

В конце мая научный сотрудник социологической лаборатории БФУ им. Канта Михаил Кришталь заявил «Новому Калининграду», что нынешняя губернаторская кампания должна войти в интересы «Новых людей». По мнению эксперта по электоральным процессам, партии это необходимо «с имиджевой стороны — для создания образа второй политической силы после ЕР, а также с целью роста узнаваемости своего регионального руководителя». На счёт этого Лаптев отметил, что партия уже стала таковой.

«Мы заняли 2 место с большим отрывом от КПРФ в более чем 13 тыс. голосов. Поэтому такой тренд уже есть», — отметил секретарь регионального отделения «Новых людей». Напомним, в Калининградской области на президентских выборах в марте 2024 года кандидата от партии Владислава Даванкова поддержали 5,86% избирателей.