Литва заявила о строительстве завода взрывчаток в партнёрстве с Украиной

Литва намерена построить на своей территории завод по производству взрывчатых веществ в партнёрстве с Украиной. К реализации идеи хотят приступить в 2025 году, сообщает министерство экономики и инноваций республики (EIMIN) на своём официальном сайте.

Ведомство отметило, что Литва развивает международное сотрудничество для укрепления своей оборонительной способности. В качестве меры министерство подписало с неназванной украинской компанией соглашение о начале строительства гексогеновых взрывчатых веществ (RDX) нового поколения. Это стало возможным после того, как EIMIN создало «выгодные экономические условия для предприятий оборонной промышленности», а также привлекло в отрасль иностранных инвесторов.

«Мировой рынок взрывчатых веществ RDX быстро растет. Это взрывчатое вещество обладает лучшими свойствами, чем многие другие современные взрывчатые вещества. <...> Материал RDX может использоваться отдельно или в сочетании с другими взрывчатыми веществами и предназначен для производства различных бомб, мин и других взрывчатых веществ. Взрывчатые вещества, изготовленные из этого материала, широко используются военными стран НАТО», — говорится в сообщении литовского министерства. Отмечается, что рыночный спрос на гексогеновые взрывчатки растёт, их оборот за период 2023-2028, по предварительным прогнозам, может вырасти с 10 млрд до 13 млрд долларов.

Заместитель министра экономики и инноваций Литвы Эрика Курочкина заявила, что республика также заключила соглашения по производству боеприпасов с немецкой компанией Rheinmetal и «американским оборонным гигантом» Northrop Grumman. По её словам, на этом Литва останавливаться не намерена.

«Мы также общаемся с другими стратегическими зарубежными партнерами, в том числе с Украиной. Новый завод взрывчатых веществ является одним из нескольких запланированных совместных оборонных проектов — литовцы вместе с украинцами также обсуждают развитие беспилотных летательных аппаратов и других оборонных технологий», — дополнила Курочкина.

Осенью 2024 года Литва два раза устанавливала противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью Россией. Так, «зубы дракона» первый раз появились в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях. Заграждения установили перед мостом королевы Луизы, который соединяет российский Советск и литовский Панемуне. Спустя месяц «зубы дракона» убрали.

Во второй раз противотанковое сооружение появилось возле МАПП «Дубки». Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что принятая мера «позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем».

В начале августа также стало известно, что Литва начала перемещать противотанковые заграждения к границам с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, они должны были появиться на 27 участках государственной границы республики.