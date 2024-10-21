Вооружённые силы Литвы начали военные учения в Клайпеде и Балтийском море

В Клайпеде и Балтийском море начались учения Вооружённых сил Литвы. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил «Sputnik Литва» со ссылкой на оборонное ведомство республики.



В ходе дневных и ночных манёвров военные планируют задействовать колёсную и водную технику, а также авиацию, имитационные боеприпасы и дроны. Часть задач пройдет на гражданских территориях. Учения продлятся до 31 октября.



Осенью 2024 года Литва два раза устанавливала противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью Россией. Так, «зубы дракона» первый раз появились в начале сентября. Об их установке сообщало министерство обороны республики на своей официальной странице в соцсетях. Заграждения установили перед мостом королевы Луизы, который соединяет российский Советск и литовский Панемуне. Спустя месяц «зубы дракона» убрали. Во второй раз противотанковое сооружение появилось возле МАПП «Дубки». Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что принятая мера «позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем». В середине октября Литва заявила о намерении построить завод взрывчатки в партнёрстве с Украиной.

В начале августа также стало известно, что Литва начала перемещать противотанковые заграждения к границам с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, они должны были появиться на 27 участках государственной границы республики.