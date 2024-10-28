Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах

Победителем второго тура парламентских выборов в Литве, по предварительным данным, стала оппозиционная Социал-демократическая партия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительный список распределения мандатов, опубликованный на сайте Главной избирательной комиссии (ГИК).



Социал-демократы займут 52 места из 141, они выиграли в 31 из 37 одномандатных округов. Всего в Сейм проходят восемь партий. По данным ГИК, явка избирателей во втором туре составила 41,3% (во время первого тура — 52,06%). В Сейме прежнего созыва социал-демократы располагали 12 мандатами.

Согласно законодательству республики, теперь им предстоит сформировать правящую коалицию, поскольку ни одна из партий не набрала необходимого для формирования большинства количества голосов. Вероятные партнеры социал-демократов по коалиции — «Демократы во имя Литвы», а также «Союз крестьян и зеленых», — получили 14 и 8 мандатов соответственно.

Второе место по итогам парламентских выборов получила консервативная партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (29 мандатов). Тройку лидеров замыкает партия «Заря над Неманом»: у ее представителей будет в литовском парламенте 20 мест.

Сейм Литвы состоит из 141 депутата. На 70 мест в многомандатном округе по партийным спискам претендовали 14 партий и одна коалиция, в одномандатных округах за 71 мандат соперничали 699 претендентов.