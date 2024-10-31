В Риге ночью снесли памятник русскому полководцу Барклаю де Толли (фото)

Фото с личной страницы мэра Риги Вилниса Кирсиса в соцсетях



В Риге снесли памятник Барклаю де Толли.Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на мэра столицы Латвии.

«Мемориал русскому полководцу вместе с постаментом убрали минувшей ночью с Эспланады, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис», — говорится в сообщении. Также в тексте уточняется, что демонтаж и перенос статуи был одобрен Рижской думой 16 октября. Скульптуру вернут бизнесмену Евгению Гомбергу, ранее подарившему ее городу.

Напомним, руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов 23 октября заявил, что памятник русскому полководцу Барклаю-де-Толли, который демонтируют власти Риги, готова принять Калининградская область, где покоится его сердце.

Ранее памятник Михаилу Барклаю-де-Толли предложили забрать власти Эстонии. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на портал телерадиовещания ERR, руководство муниципалитета Йыгевасте, готово рассмотреть вопрос о переносе в Йыгевесте, где находится место последнего упокоения полководца.

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Редакция «Нового Калининграда» написала запрос в адрес Евгения Гомберга по поводу его готовности передать скульптуру в Калининград, но ответа от него пока не получила.