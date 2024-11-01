КПРФ: депутат Колобов — опальный политик, переметнувшийся в когорту спойлеров

Калининградское региональное отделение КПРФ назвало депутата Горсовета от компартии Алексея Колобова «опальным политиком», который «переметнулся в когорту спойлеров». Заявление опубликовано на официальном сайте отделения.

Политическое объединение отметило, что за время депутатской деятельности Колобов «не проявил себя в качестве добросовестного коммуниста». При этом Бюро калининградского обкома партии не согласовывало кандидатуру депутата на пост руководителя фракции КПРФ в Горсовете Калининграда. Согласно заявлению, получив мандат, Колобов не занимался партийной деятельностью, не выполнял поручений и не вёл работу по своему избирательному округу.

В сообщении также отмечается, что Колобов не дождался своего исключения из партии. Партию «Коммунисты России», в которую он перешёл, в КПРФ назвали «когортой спойлеров». Сам же депутат горсовета Калининграда в заявлении представлен как «опальный политик» и «нерадивый депутат».

«Получив мандат [в Горсовете Калининграда] благодаря поддержке КПРФ, опальный политик, не дождавшись исключения из партии, переметнулся в когорту спойлеров. <...> В обком поступало много жалоб от местных жителей о том, что Колобов игнорирует их обращения. В связи с этим Бюро областного комитета КПРФ неоднократно делало замечания нерадивому депутату. После того, как причислять себя к коммунистам стало все сложнее, он отказался от партийного билета, не забыв оставить себе депутатский мандат», — заявили в региональном отделении.





Изображение: скриншот сайта калининградского отделения КПРФ

В компартии также отметили, что завели персональные дела на нескольких муниципальных депутатов-членов КПРФ. Причиной является несоблюдение устава, невыполнение ряда решений и «откровенное подыгрывание „партии власти“». По итогам рассмотрения этих дел некоторых «коммунистов» могут исключить.