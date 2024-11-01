Глава «Коммунистов России»: заявление КПРФ сделал человек недалёкого ума

Глава «Коммунистов России»: заявление КПРФ сделал человек недалёкого ума
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Заявление калининградской КПРФ о том, что «Коммунисты России» (КПКР) — «когорта спойлеров», сделал человек недалёкого ума. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал первый секретарь областного отделения «Коммунистов России» Владимир Султанов.

Политик считает, что его партия является идентичной КПРФ по имеющимся полномочиям. Как отметил Султанов, КПКР — такое же федеральное объединение, имеющее своих сторонников и работающее с избирателями во многих регионах государства. При этом он подчеркнул, что обе партии идеологически одинаковы. По поводу заявления КПРФ о том, что «Коммунисты России» являются «когортой спойлеров», политик отметил, что «на грязь отвечать грязью» не стоит.

«Вступать в полемику по типу „Ты дурак! — Нет, ты дурак“ мне бы не хотелось вообще никоим образом. От нашей партии не будет никаких действий, потому что там [в КПРФ] недалёкого ума человек такие заявления делает. Я состоял в КПРФ, знаю, что это за партия, как и все её плюсы и минусы. На мой взгляд, на данном этапе они усугубились», — прокомментировал Владимир Султанов.

Руководитель калининградских «Коммунистов России» также отметил, что давно знаком с Алексеем Колобовым и хорошо относится к нему. «Эпитеты», которыми его охарактеризовала КПРФ в своём заявлении, он «не стал бы давать».

«Я знаю Колобова как добросовестного, добропорядочного депутата. [Он] — человек с активной гражданской позицией. Он возглавлял протестные движения. И в нашей партии, я как руководитель заявляю, он будет тоже заниматься тем же самым», — резюмировал Султанов.

Накануне депутат Горсовета Калининграда Алексей Колобов заявил о своём выходе из КПРФ и вступлении в партию «Коммунисты России». Своё решение он мотивировал тем, что не согласен с действиями руководства регионального отделения КПРФ, которая подавляет инициативы активных членов, не соблюдает положения устава, однако требует это от других. В КПРФ Колобова назвали «опальным политиком», который «переметнулся в когорту спойлеров».

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