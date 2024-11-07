Минобороны Польши: первые укрепления на границе с РФ появятся в течение трёх дней

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Польские власти намерены в течение трёх дней установить первые укрепления, в том числе бетонные «ежи», на границе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил в эфире радиостанции Zet глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.

«В ближайшие дни — перед Днем независимости — на нашей восточной границе будут возведены первые укрепления в рамках „Восточного щита“», — пообещал польский министр обороны.

Ранее отмечалось, что в рамках программы «Восточный щит» вдоль границы с РФ поляки намерены вырыть 800 км рвов, оборудовать минные поля и установить противотанковые «ежи». Помимо этого, там планируется оборудовать систему видеонаблюдения. Работы должны продлиться до 2028 года, их общая стоимость оценивается в 10 млрд злотых, или $2,5 млрд.

Помимо Польши, свои границы укрепляет и Литва. В октябре 2024 года противотанковое сооружение появилось возле МАПП «Дубки». Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что принятая мера «позволит задержать продвижение боевой техники противника, которую тогда можно уничтожать огнем».


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