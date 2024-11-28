СМИ: консульство России в Познани прекратит работу 28 ноября

Консульство РФ в Познани прекратит свою деятельность 28 ноября. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на посла России в Польше Сергея Андреева.



Российские дипломаты из Познани переедут в Варшаву, а потом в Калининград.

Ранее польские власти обязали трёх российских дипломатов из генконсульства в Познани покинуть страну до полуночи 30 ноября.