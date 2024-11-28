СМИ: консульство России в Познани прекратит работу 28 ноября

Консульство РФ в Познани прекратит свою деятельность 28 ноября. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на посла России в Польше Сергея Андреева.
Российские дипломаты из Познани переедут в Варшаву, а потом в Калининград.
Ранее польские власти обязали трёх российских дипломатов из генконсульства в Познани покинуть страну до полуночи 30 ноября.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на эти действия Польши «российская сторона даст болезненный ответ». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также отреагировал на решение польских властей закрыть генконсульство России в Познани, напомнив об убийстве посла Германии в Москве в 1918 году и ругательным мемом «Bobr kurwa» в соцсети X.