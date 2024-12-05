«Принцип взаимности»: Россия закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге

Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Об этом пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«МИД РФ передал польской стороне ноту, в которой уведомил, что отзывает с 10 января 2025-го согласие на функционирование генконсульства. Это является ответной мерой на закрытие 30 ноября генерального консульства России в Познани. Также МИД из „принципа взаимности“ объявляет трех дипсотрудников генконсульства Польши в Петербурге персонами нон грата. Они должны будут покинуть территорию России», — говорится в сообщении.