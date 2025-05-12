СМИ: Польша решила закрыть российское консульство в Кракове из-за пожара в Варшаве

Продолжение: РИА Новости: Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске
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Польша решила закрыть российское консульство в Кракове, сообщает РБК со ссылкой на Onet, цитирующий министра иностранных дел республики Радослава Сикорского.

Глава МИД Польши заявил, что решение закрыть консульство связано «с наличием доказательств о причастности России к диверсии в торговом центре на севере Варшавы».

Как отмечает РБК, пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошёл в ночь на 12 мая. В центре работали действовали 1,4 тыс. торговых точек, сгорело почти всё.

Напомним, осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани и обязали трёх российских дипломатов покинуть страну до полуночи 30 ноября. Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

По данным сайта Посольства РФ в Польше, в настоящее время в соседней республике работают консульство в Кракове, Гданьске, консульский отдел в Варшава. После закрытия консульства в Кракове, у России останутся два представительства в Польше. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от Москвы последует «адекватный ответ» на решение Польши, сообщает РБК. «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», – сказала она. 








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