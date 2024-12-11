Минобороны: ВСУ вновь атаковали территорию РФ западными дальнобойными ракетами

Минобороны России заявило об очередной атаке западным дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины. На сей раз ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет», — отмечает Минобороны, уточнив при этом, что незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома.

Ранее о том, что Таганрог ночью в среду, 11 декабря, подвергся ракетной атаке, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — предупреждают в военном ведомстве.

Напомним, о первом применении ВСУ ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма стало известно 19 ноября, когда шестью ракетами ATACMS была атакована Брянская область. После этого президент Путин заявил, что теперь конфликт на Украине может расцениваться как глобальный, а Вооруженные силы России ответили на атаку ВСУ баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».