Минобороны: ВСУ вновь атаковали территорию РФ западными дальнобойными ракетами

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Минобороны России заявило об очередной атаке западным дальнобойным оружием по территории РФ со стороны Украины. На сей раз ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет», — отмечает Минобороны, уточнив при этом, что незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома.

Ранее о том, что Таганрог ночью в среду, 11 декабря, подвергся ракетной атаке, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — предупреждают в военном ведомстве.

Напомним, о первом применении ВСУ ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма стало известно 19 ноября, когда шестью ракетами ATACMS была атакована Брянская область. После этого президент Путин заявил, что теперь конфликт на Украине может расцениваться как глобальный, а Вооруженные силы России ответили на атаку ВСУ баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

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