Президент Путин: Россия достигла своих целей в Сирии «в известной степени»

Президент Путин: Россия достигла своих целей в Сирии «в известной степени»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что падение режима Асада в Сирии не является поражением России. Глава государства пояснил в ходе «Прямой линии» 19 декабря, что российская армия достигла своих целей в регионе.

«Тем, кто платит вам заработную плату, — обратился Путин к американскому журналисту, задавшему ему вопрос, — хочется подать всё, что происходит в Сирии, как какой-то сбой и поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы пришли в Сирию 10 лет назад, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах. Скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли, и даже те группировки, которые воевали в своё время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединённые Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, что же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? Это значит, что в известной степени цель достигнута».

Путин также отметил, что на текущий момент Россия поддерживает отношения со всеми группировками в Сирии. Что касается судьбы военных баз, то, как уверяет президент РФ, этот вопрос будет решаться исходя из того, как будут действовать нынешние власти страны.

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