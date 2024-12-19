Путин назвал условия, при которых в России перестанут ограничивать YouTube

Путин назвал условия, при которых в России перестанут ограничивать YouTube
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин назвал условия, при которых в России перестанут ограничивать YouTube. О том, что в ситуации с замедлением платформы вопросов больше к Google (как владельцу видеохостинга), чем к российским властям, он рассказал, отвечая на вопрос видеоблогера Влада А4 Бумаги.

«После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил их (своих „дочек“, созданных в россии — прим. „Нового Калининграда“) финансирование. Он сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определённые проблемы. YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, не должны злоутпотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. [...] VK, RuTube и Telegram развиваются, если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», — отметил президент, добавив, что Роскомнадзор предъявляет обоснованные претензии.

В июле этого года стало известно, что в России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Как сообщил Александр Хинштейн, скорость загрузки YouTube на них может снизиться до 40%, а затем — уже до 70%. В конце месяца замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин призвал жителей России освоить отечественный видеохостинг RuTube взамен западного YouTube.

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