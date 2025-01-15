На телепиар парламентских партий региона выделили более миллиона рублей

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Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области анонсировало аукцион по поиску подрядчика для освещения деятельности политических партий, представленных в региональном Заксобрании. Соответствующая информация размещена на портале регионального центра торгов.

Речь идёт о пиаре на региональном телевизионном канале. Стоимость 260 минут материала — 1,17 млн рублей. Цена одной минуты — 4,5 тыс. рублей. Финансирование предусмотрено на 2025 год. Даты приёма заявок для участия в аукционе на сайте пока не указаны.

Как стало известно в декабре, Законодательное собрание Калининградской области в 2025 году планирует потратить на освещение своей деятельности в региональном сегменте федерального телеканала 4 561 956 руб. Информационные услуги должны быть оказаны в объёме 516 минут. Цена одной минуты — 8 841 руб.

В 2024 году Заксобрание потратило на освещение своей деятельности региональными телеканалами ГТРК «Калининград» и НТРК «Каскад» 5,4 млн рублей.

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