В Балтийске назначили врио главы администрации муниципалитета

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Ольга Матасова и Роман Парамонов. Фото: администрация Балтийского городского округа

В Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Об этом сообщается в официальной группе муниципального органа власти «ВКонтакте».

Решение приняли на заседании местного совета депутатов 11 февраля. Администрацию округа возглавила Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов.

«Ольга Игоревна и Роман Николаевич за время работы зарекомендовали себя как эффективные управленцы, пользующиеся уважением жителей нашего округа. Работа администрации муниципалитета продолжается, все запланированные мероприятия на 2025 год будут реализованы», — говорится в сообщении властей округа.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца. Роман Парамонов выступал на обоих заседаниях в качестве свидетеля, явку которого обеспечили адвокаты обвиняемых.

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