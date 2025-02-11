В Балтийске назначили врио главы администрации муниципалитета

Ольга Матасова и Роман Парамонов. Фото: администрация Балтийского городского округа

В Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Об этом сообщается в официальной группе муниципального органа власти «ВКонтакте».

Решение приняли на заседании местного совета депутатов 11 февраля. Администрацию округа возглавила Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов.

«Ольга Игоревна и Роман Николаевич за время работы зарекомендовали себя как эффективные управленцы, пользующиеся уважением жителей нашего округа. Работа администрации муниципалитета продолжается, все запланированные мероприятия на 2025 год будут реализованы», — говорится в сообщении властей округа.