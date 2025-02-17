«Единая Россия» приостановила членство Сергея Мельникова в партии

«Единая Россия» приостановила членство Сергея Мельникова в партии
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Дело против сити-менеджера Балтийска Мельникова и его зама

«Единая Россия» приостановила членство главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в партии. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель Законодательного собрания Калининградской области, секретарь регионального отделения политической партии Андрей Кропоткин.

Членство Мельникова в ЕР приостановили на основании устава партии. Основанием для такого решения стало возбуждение уголовного дела в отношении сити-менеджера Балтийска. Кропоткин пояснил, что если обвинения с Сергея Мельникова снимут, он «в партию вернётся».

«14 февраля президиум регионального политсовета назначил исполняющим обязанности секретаря Балтийского местного отделения партии Федорову Нину Ивановну, члена местного политсовета партии, депутата Законодательного собрания Калининградской области», — сообщил спикер регионального парламента.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области. 8 февраля им предъявили обвинения в инкриминируемых преступлениях, а 9 февраля Ленинградский районный суд Калининграда отправил обоих в СИЗО на два месяца.

11 февраля в Балтийске назначили врио главы администрации городского округа. Им стала Ольга Матасова. Ранее она работала заместителем Сергея Мельникова и занимала пост начальника управления образования муниципалитета. Руководить комитетом городского хозяйства вместо Максима Коваленко будет его заместитель Роман Парамонов.

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