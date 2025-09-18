Литва демонтировала все ЛЭП на границе с Калининградской областью

Литва демонтировала все ЛЭП на границе с Калининградской областью
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
В Литве полностью демонтировали участки линий электропередачи (ЛЭП), соединяющих балтийскую республику с Калининградской областью. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на оператора систем электропередач «Litgrid».

«Мы завершили символический, но важный процесс — демонтировали кабели всех линий электропередачи, пересекавших литовско-калининградскую границу», — заявил глава «Litgrid» Рокас Масюлис. По его словам, демонтаж был технологически сложным. Трудности вызвали четыре линии, пересекающие Неман. «После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость», — сказал он.

В общей сложности Литва демонтирует три воздушные линии электропередачи напряжением 330 киловольт и три — 110 киловольт. Работы по демонтажу включают в себя снятие кабелей и изоляторов, демонтаж опор, благоустройство территории, а также освобождение земельных участков от ограничений на их использование. «Litgrid» планирует полностью завершить демонтаж всех линий к середине 2027 года. После освобождения земельных участков собственники смогут пользоваться ими без ограничений.

Напомним, что 8 февраля этого года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. 25 февраля литовские власти заявили, что энергетики начали демонтаж линий электропередачи в направлении Калининградской области, между Круонисской ГАЭС и Советском. Провода между опорами на четырех линиях 330 кВ, использовавшиеся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля, сразу после отключения от БРЭЛЛ и синхронизации литовской энергосистемы с континентальной Европой. Как отметил губернатора Алексей Беспрозванных, несмотря на выход Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ, власти Калининградской области не планируют убирать линии электропередачи с территории российско-литовской границы.

