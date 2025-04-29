Султанов: отказ от смешанной системы выборов — плохо для любой начинающей партии

Отказ от смешанной системы выборов, который в Калининградской области объявлен уже в нескольких муниципалитетах, станет препятствием для небольших и начинающих партий, не преодолевших барьер на федеральном уровне. Об этом во вторник, 29 апреля, на конференции регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» заявил его лидер Владимир Султанов.

«Так как наше отделение проявляло политическую активность и участвовало в выборах, мы наделены правом выдвигать наших кандидатов без сбора подписей, — пояснил Султанов. — Однако для нашей партии отказ от смешанных выборов — это плохо. Для любой непарламентской партии это плохо. Шансы таких партий сильно уменьшаются, но у нашей партии они есть, и мы оптимизма не теряем».

Султанов добавил, что члены его партии намерены участвовать в выборах на региональном и муниципальном уровне, несмотря на то, что пока число «Коммунистов России» очень небольшое.

«Партия у нас молодая и немногочисленная, — сообщил он. — Свою активность мы проявляем тем, что участвуем в выборах на всех уровнях и во всех муниципалитетах. Пока партия насчитывает шесть человек, но у нас много сторонников. Если считать тех, кто участвует в выборах (по тем сведениям, которые есть у меня в компьютере), это порядка 30 человек. Это активные члены, которые ходят по избирателям во время предвыборной кампании, агитируя за себя и за партию. То, что наша партия немногочисленная — это наше преимущество. Мы опережаем наших коллег в плане мобильности. Мы можем оперативно принимать взвешенное решение».

Напомним, что фракция «Коммунистов России» появилась в Совете депутатов Калининграда в конце января этого года. В ней состоят отколовшиеся от КПРФ Алексей Колобов и Елена Гладилина.

Годом ранее из КПРФ был исключён депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Латушкин, который также примкнул к «Коммунистам России».