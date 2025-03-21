Эстония перестаёт признавать российские загранпаспорта старого образца

С 31 марта Эстония перестаёт признавать небиометрические заграничные российские паспорта из-за рисков для безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство республики.

«Владельцы видов на жительство из Эстонии и других стран Европейского Союза, которые в настоящее время используют небиометрический российский загранпаспорт, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта», — говорится в пресс-релизе.

Как объяснили в правительстве, выдаваемые небиометрические загранпаспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и представляют различные риски для безопасности. Они не содержат электронного носителя информации, поэтому возможность сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе, отсутствует.

В отличие от российского биометрического паспорта, орган, выдавший небиометрический паспорт, не может быть легко идентифицирован, что затрудняет идентификацию непризнанных документов, отмечает правительство Эстонии. Российские паспорта (в том числе биометрические), выданные в непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения.