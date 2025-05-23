Литва с 1 июня прекращает признавать российские небиометрические паспорта

В Литве с 1 июня перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на МИД Литвы.



Соответствующий приказ был подписан министром иностранных дел Кястутисом Будрисом и министром внутренних дел Владиславом Кондратовичем. «Этим решением мы присоединяемся к другим странам ЕС, которые уже ввели подобные ограничения. Биометрические паспорта затрудняют подделку личности, и наши граждане будут чувствовать себя в большей безопасности», — заявили в МИД.

Исключение будет действовать для транзитного проезда граждан России через Литву по железной дороге из Калининграда в Россию и обратно.

Положения вступят в силу с 1 июня. Для граждан РФ, имеющих вид на жительство в Литве или вид на жительство, выданный другим государством-членом ЕС, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны, — с 1 декабря 2025 года.



С 31 марта признавать небиометрические заграничные российские паспорта перестала Эстония.