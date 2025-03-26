Задержан один из депутатов Янтарного, подозреваемый в хулиганстве

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Задержан один из депутатов окружного совета Янтарного, подозреваемый в хулиганстве, сообщает телеграм-канал регионального управления Следственного комитета. Ранее правоохранительные органы объявили в федеральный розыск двух местных депутатов и супругу одного из них по подозрению в хулиганстве.

«Один из депутатов задержан следователем регионального управления Следственного комитета в качестве подозреваемого, с ним выполняются необходимые следственные действия. С супругой подозреваемого в ближайшее время также начнут работать следователи», — сообщили в управлении.

Напомним, по версии следствия, ночью 23 марта 2025 года депутаты от «Единой России» Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также супруга Малыхина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном из хулиганских побуждений избили 37-летнюю местную жительницу. По данным следствия, причиной избиения послужил тот факт, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий одному из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Для установления степени тяжести вреда, причиненного потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение следствия осуществляет УФСБ России по Калининградской области.

На данный момент членство депутатов в «Единой России» приостановлено, сообщил секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин.

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