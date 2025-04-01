«Немножко Византия»: что говорят эксперты о реформе местного самоуправления

20 марта Законодательное собрание одобрило очередную реформу местного самоуправления (МСУ) в Калининградской области. Депутаты будут избирать глав округов не из своего числа, а из списка кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Этого человека планируется также наделять полномочиями руководителя администрации муниципалитета. Какие у решения могут быть последствия, кто может прийти во власть таким путём и почему бы вообще не вернуть прямые выборы глав районов, выяснял у экспертов «Новый Калининград».

Поправки в закон «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области» внесла группа депутатов, в которую вошли Андрей Кропоткин, Лариса Швалкене, Валерий Ланин, Дмитрий Киселёв, Павел Федоров и Александр Никулин. На рассмотрении инициативы на профильном комитете депутаты устроили чуть ли не первую для нынешнего созыва Заксобрания дискуссию. Спикер парламента Андрей Кропоткин утверждал, что переход к одноглавой системе управления упростит взаимодействие населения и власти. По его словам, в муниципалитетах не будет двух центров принятия решений, а выстроится определённая управленческая вертикаль.

Депутат-коммунист Евгений Ган обратил внимание, что таким образом будет усилена исполнительная власть и ослаблена представительная. Кропоткин парировал, что вводится аналогия между Заксобранием и губернатором региона, однако депутата-коммуниста это не убедило, поскольку губернатор избирается в ходе прямых выборов, а новые главы округов будут назначаться извне.

После заседания комитета Евгений Ган рассказал, что уходить от «двуглавой» системы в муниципалитетах нужно, но не предложенным образом. Поправки в законопроект, по словам Гана, передают главе администрации округа часть представительских функций, которые есть у местного совета.

«Я бы с удовольствием поддержал эту идею, если бы объединение шло на базе представительного органа. Потому что глава муниципального образования, который опирается на депутатский корпус и руководит исполнительным органом, это сильнее, чем глава муниципального образования, который получает представительские функции и занимается исполнительной властью. Вот с этой точки зрения у меня вызывают сомнения эти поправки. В целом уходить от двух центров принятия решения надо, в этом я согласен», — сказал Ган.

О том, что нововведение «фактически принижает депутатский корпус, избранный населением», заявил на заседании комитета руководитель фракции КПРФ Максим Буланов. Он пообещал выработать позицию по законопроекту к заседанию. Оживлённую дискуссию поддержал и руководитель фракции ЛДПР Евгений Мишин.

Однако на заседании Заксобрания 20 марта вопросов у парламентариев на удивление не возникло — ни у КПРФ, ни у ЛДПР, ни у остальных. Документ приняли большинством голосов сразу в двух чтениях, поскольку поправки отсутствовали. Как отметили в региональном парламенте, поимённое голосование не проводилось, поэтому сообщить, кто был за, кто против, там не могут.

В правительстве области, которое формально к очередной реформе отношения не имело, считают, что изменения нужны для упрощения коммуникации между жителями и властью. Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Андрей Сергеев рассказал «Новому Калининграду», что у населения сейчас нет чёткого представления о разнице между главой округа и главой администрации округа. При этом первая должность идёт по совместительству с председателем совета депутатов. По мнению Сергеева, когда у жителей появится понимание, кто руководит представительным органом и занимается нормотворчеством, а кто исполняет эти решения и олицетворяет исполнительную власть, вопросы снимутся.

При этом чиновник не считает принятую инициативу приглашением на свою территорию «варягов». Пост главы округа и главы администрации, по его словам, может занять в том числе избранный депутат, однако ему придётся сложить свои представительские полномочия, как было и ранее. В конкурсе на замещение этой должности также может участвовать любой гражданин России.





«Здорово, когда муниципалитетом управляет местное сообщество, то есть люди, проживающие на территории. Но бывает по-разному. Иногда, скажем так, [у местных] не хватает каких-то компетенций, ещё каких-то моментов. У нас масса практик успешных, когда, условно, житель Калининграда работает в другом муниципалитете и муниципалитет добивается успехов. У нас область достаточно маленькая: 110 на 220 [километров]. Пример, что призвали „варягов“ откуда-нибудь, для нас, наверное, достаточно странный», — сказал министр.

Вопрос о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов он назвал «хорошим». При этом, по его мнению, сейчас и так действует похожая система: население голосует за депутатов, а те — за руководителей муниципальных администраций. Таким образом выходит, что окружным депутатам граждане делегировали право выбора исполнительной власти. «Прямые выборы главы администрации... Я не знаю, насколько это необходимо. Достаточно спорно, сейчас я не готов так однозначно ответить. Это надо, опять-таки, тоже с населением обсуждать. Есть свои плюсы и минусы во всем», — резюмировал Сергеев.

Политконсультант, социолог Алексей Высоцкий считает, что принятые поправки в закон о МСУ являются «уточнением», а слово «реформа» по отношению к ситуации — избыточным. Он отметил, что в законе о местном самоуправлении на выбор существовали разные формы названий для человека, избранного главой местного совета. В Калининградской области решили прибегнуть к «главе муниципального образования» и «главе администрации муниципального образования», при этом «в чиновничьем новоязе это ГМО и ГАМО».

Последний (глава администрации — прим. «Нового Калининграда») всегда был главным, а его назначение зависело в том числе и от губернатора. Высоцкий обратил внимание, что у жителей возникала путаница, когда по праздникам со сцены перед жителями выступали два главы: и округа, и местной администрации.

«Но жизнь многообразна, случались прецеденты, когда началась борьба за очередность выступления на этом самом Дне города. Когда отдельные уникальные председатели советов под медные трубы начинали хорошо, если поучать, а в плохих ситуациях и ставить палки в колеса администрациям. Таких людей было мало, это по-своему легендарные личности, но они были. Вот система и поставила в этом месте предохранитель, ничего не изменив по факту, а только по форме», — считает Высоцкий.

Он добавил, что поправки начнут действовать в муниципалитетах, где предстоят выборы депутатов. В Калининграде главу будут назначать по-новому не ранее 2026 года, когда пройдут выборы в новый состав горсовета. При этом, по словам социолога, у общества нет запросов на прямые выборы глав муниципалитетов — по его мнению, за 35 лет демократии люди научились разбираться при голосовании, и им интереснее участвовать в федеральных выборах, а в местных — практически нет.

«Система публичной власти устоялась, она про вертикаль и русский орднунг (от нем. Ordnung: порядок — прим. „Нового Калининграда“), а не про бесконечное наложение электоральных циклов. Ну, и вполне достаточно инструментов публичной политики, чтобы сдвигать решения власти в сторону реального общественного интереса (если он вдруг в чём-то ущемляется). Если и таких вдруг мало, то на выбор масса инструментов непубличных, мы же немножко Византия», — подытожил политконсультант.

Директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин (в прошлом министр по муниципальной политике в правительстве экс-губернатора Георгия Бооса) считает, что изменения в Конституцию 2020 года позволили сформировать чёткую и структурированную систему публичной власти. Реформа местного самоуправления в Калининградской области обусловлена особенностями региона. Так, муниципалитеты внутри него компактны и близко расположены друг к другу. Плюхин считает, что в таком случае необходимости в большом количестве округов нет, потому что доступ к основным социальным услугам для населения обеспечен шаговой доступностью.

«Главное, что сейчас выстраивается четкая система публичной власти, которая охватывает всю вертикаль — от федерального до муниципального уровня. Это позволяет избежать конфликтов и дублирования полномочий, сохраняя за каждым уровнем власти его зону ответственности», — отметил эксперт.





Михаил Плюхин полагает, что отбор кандидатов на должность главы даёт возможность привлекать квалифицированных специалистов с необходимыми навыками для управления. По его мнению, таким образом риск попадания во власть популистов или неподготовленных к возложенной ответственности людей снижается. Эта процедура имеет свои преимущества перед прямыми выборами главы, даже несмотря на то, что они всё равно остаются возможными.

«Такой подход позволяет сосредоточиться на управленческих компетенциях кандидатов и минимизирует влияние политической борьбы. Кроме того, система публичной власти, которая сейчас внедряется, должна работать так, чтобы избежать конфликтов интересов между различными уровнями власти, а это проще сделать через назначение компетентных специалистов», — считает Плюхин.

Эффективность муниципальной власти не зависит от того, сколько «глав» в системе. Такое мнение высказала руководитель филиала «Фонда развития гражданского общества» (ФоРГО) в Калининградской области Елена Волова. По её словам, в округах на первый план выходят профессиональные качества управленцев, их эмпатия к людям и наличие финансовых возможностей. Жителям нужно, чтобы их слышали, решали проблемы и реагировали на них: дороги, ЖКХ, дворы, благоустройство и др. При этом главы муниципалитетов, как выразилась Волова, всегда будут «под обстрелом», потому что полномочия есть, при этом нет денег.

«Мы жили и при „одноглавой“, и при „двуглавой“ системе. Сильно ли влияли на жизнь обычных людей эти изменения? Они заметили, при какой системе власть работала лучше или хуже? Большинству из нас это неважно. Это вопросы качества взаимоотношений и работы муниципальных властей — как и в том, и в другом случае — остаться эффективными. Если бы и тот, и другой глава думали о том, как сделать так, чтобы, даже имея все возможности переехать (и жилье хорошее, и работа), люди хотели бы жить только в Калининграде, то и „двуглавая“ могла бы быть эффективной», — заметила Волова.

При этом она отметила, что принцип единоначалия понятнее для людей и оперативнее в принятии управленческих решений. По её словам, централизация власти должна поспособствовать повышению ответственности единого главы, которая становится персональной. Руководитель ФоРГО также обратила внимание на то, что при конкурсной процедуре у потенциального главы должно быть наличие необходимых опыта, знаний и компетенций в решении управленческих муниципальных задач.

«Просто „приятному человеку“, который много обещает, наверно, сложно будет попасть на должность, так как критерий — профессионализм. Это тоже плюс. Особенно если процедура будет максимально открытой и прозрачной», — резюмировала Елена Волова.

Почему так торопили депутаты с очередной реформой? Для того чтобы провести выборы (точнее, назначения) глав округов по новому принципу, сначала местным властям нужно внести поправки в уставы. Процесс не быстрый, а успеть надо до середины июня, когда будут объявлены выборы. Реформа в первую очередь затронет Балтийск, Гвардейск, Зеленоградск, Полесск, Славск, Советск, Черняховск и Ладушкин.

При этом 19 июня в России вступает в силу обновлённый закон о местном самоуправлении, в соответствии с которым глав столиц регионов должны выбирать из числа кандидатов, которых представят губернаторы. Глава региона должен будет представить на выбор минимум две кандидатуры. Помогать в принятии решений ему сможет определенный круг лиц: от парламентских партий до Всероссийской организации развития местного самоуправления. Поэтому, скорее всего, после вступления в силу нового закона, очередная реформа ждёт и Калининград.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»