Польша хочет создать собственную «стену дронов»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Варшава планирует начать работу над собственной «стеной дронов», не дожидаясь ЕС, заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик. Об этом сообщает ТАСС.

Томчик добавил, что в этом месяце министерство озвучит сумму инвестиций в технологии для обнаружения и подавления дронов. По меньшей мере половина контрактов должна быть отдана польским компаниям, сказал он.

«Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам», — заявил заместитель министра. Правительство рассчитывает, что завершить работу над системой удастся за два года.

О планах создать «стену дронов» МВД Литвы объявило в мае 2024 года по итогам встречи министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии. Тогда глава литовского министерства Агне Билотайте заявила, что Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, поэтому этим странам необходимо усилить безопасность на границе. В апреле 2025 года Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении средств на предложенный ими инфраструктурный проект с использованием беспилотников для защиты границ.

