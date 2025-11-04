Польша хочет создать собственную «стену дронов»

Варшава планирует начать работу над собственной «стеной дронов», не дожидаясь ЕС, заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик. Об этом сообщает ТАСС.

Томчик добавил, что в этом месяце министерство озвучит сумму инвестиций в технологии для обнаружения и подавления дронов. По меньшей мере половина контрактов должна быть отдана польским компаниям, сказал он.

«Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам», — заявил заместитель министра. Правительство рассчитывает, что завершить работу над системой удастся за два года.

О планах создать «стену дронов» МВД Литвы объявило в мае 2024 года по итогам встречи министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии. Тогда глава литовского министерства Агне Билотайте заявила, что Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, поэтому этим странам необходимо усилить безопасность на границе. В апреле 2025 года Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении средств на предложенный ими инфраструктурный проект с использованием беспилотников для защиты границ.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!