Минпросвещения РФ анонсировало законопроект, вводящий оценку за поведение в школах

Минпросвещения России поддерживает предложение ввести оценку за поведение в школах и планирует разработать соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет», — сказал он на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

Напомним, в июне прошлого года глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с инициативой ввести в российских школах оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых оно неудовлетворительное. Данную инициативу поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В середине марта 2025 года Кравцов сообщал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма.