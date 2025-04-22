Минпросвещения РФ анонсировало законопроект, вводящий оценку за поведение в школах

Все новости по теме: Образование

Минпросвещения России поддерживает предложение ввести оценку за поведение в школах и планирует разработать соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет», — сказал он на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

Напомним, в июне прошлого года глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с инициативой ввести в российских школах оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых оно неудовлетворительное. Данную инициативу поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В середине марта 2025 года Кравцов сообщал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter