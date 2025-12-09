Оценки за поведение в школах намерены сохранить минимум до конца учебного года

Эксперимент с оценками за поведение в школах намерены продлить как минимум до конца учебного года. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. При этом Кравцов отметил, что пока он не расширяется на все российские школы, так как этот вопрос будет решаться только в апреле следующего года.

«Эксперимент идет, и его итоги мы подведем в конце учебного года, — сообщил министр. — И, соответственно, решение примем в апреле».

Ранее Кравцов заявлял, что итоги эксперимента по введению оценки за поведение в ряде школ семи регионов России будут подведены в конце 2025 года. Решать вопрос о расширении практики на все школы в Минпросвещения собирались после 1 января 2026 года.

Напомним, что оценки за поведение ввели в пилотном режиме с 1 сентября этого года в отдельных школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также в Луганской Народной Республике, Чечне и Мордовии.

Оценки за поведение в пилотных школах выставляются с первого по восьмой классы обучения. Регионам предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная, зачетная и трехбалльная.

Проанонсировали эксперимент ещё весной этого года. В июне прошлого года глава СПЧ Валерий Фадеев выступил с инициативой ввести в российских школах оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых она будет неудовлетворительной. Данную инициативу поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В середине марта 2025 года Кравцов сообщал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма.
