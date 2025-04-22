Автобаза правительства области купила пять «Москвичей» за 12 млн руб.

Поставщиком новых автомобилей для автобазы правительства Калининградской области стало ООО «Тринити Трейд-Запад». Контракт с компанией был заключен во вторник, 22 апреля, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Компании предстоит поставить Государственному бюджетному учреждению пять автомобилей до 31 июля 2025 года. Стоимость контракта — 12 млн рублей. Как отмечается в документации, автобаза получит легковые автомобили «Москвич 6». Транспорт должен быть черного цвета, с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с., год выпуска — не ранее 2024-го. Автомобили должны иметь коробки передач «вариатор», бензиновые двигатели, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и т.п.

На сайте предприятия «Москвич» указано, что стоимость автомобилей — от 2,2 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Напомним, ранее Государственное бюджетное учреждение «Автобаза правительства Калининградской области» объявило тендер на покупку пяти автомобилей за 12 млн рублей (2,4 млн за одну машину). Торги были объявлены в конце марта 2025 года, на подачу заявок отводилось десять дней. На участие в электронном аукционе заявился один подрядчик.