Правительство региона выделило порядка 10 млн рублей на закупку автомобилей

Правительство Калининградской области выделило порядка 10 млн рублей на закупку легковых автомобилей. Соответствующая информация размещена на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Автобаза правительства Калининградской области». Всего планируют приобрести четыре авто. Указанная цена за единицу — 2 493 000 рублей. Общий объём финансового обеспечения — 9 972 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле 2025 года автобаза правительства Калининградской области приобрела пять «Москвичей» за 12 млн руб.