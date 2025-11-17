Правительство региона выделило порядка 10 млн рублей на закупку автомобилей

Все новости по теме: Госзакупки
Правительство региона выделило порядка 10 млн рублей на закупку автомобилей

Правительство Калининградской области выделило порядка 10 млн рублей на закупку легковых автомобилей. Соответствующая информация размещена на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Автобаза правительства Калининградской области». Всего планируют приобрести четыре авто. Указанная цена за единицу — 2 493 000 рублей. Общий объём финансового обеспечения — 9 972 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле 2025 года автобаза правительства Калининградской области приобрела пять «Москвичей» за 12 млн руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter