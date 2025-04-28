Источник: Сергеев переходит на пост вице-премьера правительства Карелии

Источник: Сергеев переходит на пост вице-премьера правительства Карелии
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев переходит на пост вице-премьера в правительстве республики Карелия. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он [Сергеев] будет вице-премьером для начала, а потом планируется рассмотреть его на пост премьера», — сообщил источник.

О том, что Андрей Сергеев покидает правительство Калининградской области, стало известно утром 28 апреля. Его назначил на должность министра по муниципальному развитию и внутренней политике региона в ноябре 2021 года ещё экс-губернатор Антон Алиханов. До этого Сергеев был главой администрации Советского округа и первым заместителем главы администрации Гурьевска.

Информация о переезде Андрея Сергеева в другой регион появилась в середине марта 2025-го. Тогда сообщалось, что калининградского министра рассматривали на должность главы правительства Карелии и что Сергеев уже прилетал в Петрозаводск для представления региональным чиновникам. Источник в правительстве Калининградской области опровергал эти слухи и заявлял, что «то, что пишут СМИ в Карелии, — неправда», а министр в тот день находился на своём рабочем месте.

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