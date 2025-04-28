Источник: Сергеев переходит на пост вице-премьера правительства Карелии

Министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев переходит на пост вице-премьера в правительстве республики Карелия. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он [Сергеев] будет вице-премьером для начала, а потом планируется рассмотреть его на пост премьера», — сообщил источник.

О том, что Андрей Сергеев покидает правительство Калининградской области, стало известно утром 28 апреля. Его назначил на должность министра по муниципальному развитию и внутренней политике региона в ноябре 2021 года ещё экс-губернатор Антон Алиханов. До этого Сергеев был главой администрации Советского округа и первым заместителем главы администрации Гурьевска.