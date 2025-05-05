Глава Карелии: Сергеев будет курировать здравоохранение и промышленность

Бывший министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Андрей Сергеев будет курировать здравоохранение и промышленность в правительстве Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфёнчиков в своём телеграм-канале.

5 мая состоялась первая встреча экс-министра с главой республики. Парфёнчиков отметил,что возложил рассмотрение вопросов премьер-министра правительства Карелии на Сергеева. В связи с прошлым местом работы Сергееву предстоит разработать предложения по поддержке муниципальных бюджетов. В его задачи также войдёт курирование дорог, ЖКХ и расселения аварийного жилья. Для этого Сергееву предстоит «выстроить работу с вице-премьером по развитию инфраструктуры Виктором Россыпновым и с профильными министерствами».

«Поставил задачу курировать промышленность и здравоохранение: познакомиться со всеми ключевыми стройками и предприятиями, обеспечить в 2025 году ввод новых объектов, подготовить предложения по развитию промышленного потенциала Карелии и привлечению федеральных средств по линии минпромторга.», — написал глава Карелии.

Информация о переезде Андрея Сергеева в другой регион появилась в середине марта 2025-го. Тогда сообщалось, что калининградского министра рассматривали на должность главы правительства Карелии и что Сергеев уже прилетал в Петрозаводск для представления региональным чиновникам. Источник в правительстве Калининградской области опровергал эти слухи и заявлял, что «то, что пишут СМИ в Карелии, — неправда», а министр в тот день находился на своём рабочем месте.