СМИ: президент Литвы призвал ЕС отключить российские банки от SWIFT

Глава Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз включить в 18-й пакет санкций ограничения против энергетических компаний и отключение от системы SWIFT российских банков, которых ещё не затронула эта мера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bild.

«Остальные российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT», — сказал он. По мнению политика, в новый пакет также необходимо включить все энергетические компании, которые «снабжают российский государственный бюджет деньгами». В числе таких он назвал российские «Росатом», «Газпром» и «Лукойл», а также оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream.

Вопрос эффективности санкций против Москвы Науседа назвал «сложным», при этом он считает, что с экономической точки зрения видны «некоторые признаки слабости». Он отметил, что результат оказался не тем, чего Европа ожидала в 2022 году. Принятые меры, как пояснил политик, были «недостаточно решительными», кроме того, обходить санкции России помогают третьи страны.

«Вот почему российская экономика — хотя и не в лучшей форме — все еще функционирует относительно хорошо в данных обстоятельствах», — сказал президент Литвы.