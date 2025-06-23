Литва намерена ввести новые меры безопасности для пассажирских поездов из РФ

Литва введет новые «меры безопасности» для транзитных российских пассажирских поездов. Это решили сделать после инцидента с бегством гражданина РФ из поезда Адлер — Калининград, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Глава МВД Владислав Кондратович сформировал межведомственную рабочую группу, которая должна будет представить обновленный алгоритм реагирования на подобные ситуации. На сегодня, в частности, предлагается уточнить у «Литовских железных дорог» технические возможности передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях в движущихся поездах, рассмотреть вопрос об установке на локомотиве видеонаблюдения и других средств обнаружения, а также пересмотреть ответственность за выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.