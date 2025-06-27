МВД Литвы начало расследование из-за бегства пассажира поезда Адлер – Калининград

МВД Литвы начало служебное расследование из-за бегства пассажира из транзитного поезда Адлер — Калининград. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Кондратовича.

Как подчеркнул глава МВД Литвы, в текущей «сложной геополитической ситуации» подобные случаи не могут повториться. При этом последний и предыдущие инциденты при транзите поездов в Калининградскую область показали, что «алгоритм реагирования не работает должным образом».

«С помощью данной служебной проверки мы стремимся установить точные обстоятельства происшествия, всесторонне оценить возможные пробелы в законодательстве, регламентирующем безопасность калининградского транзитного режима, и действия всех инстанций», — пояснил Кондратович.

Напомним, по данным «Коммерсанта», 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.