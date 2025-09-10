Горсовет отменил поправки о введении «одноглавого» управления Калининградом (фото)

Совет депутатов Калининграда отменил поправки в Устав города о введении «одноглавого» управления Калининградом, утвержденные в июне 2025 года. Решение было принято на заседании в среду, 10 сентября. Причиной послужила реакция регионального управления Министерства юстиции РФ по Калининградской области.

Минюст отказал в госрегистрации решения о внесении изменений в Устав из-за возникших противоречий со вступившими в силу позднее федеральным и региональным законами. Основная «нестыковка» — глава Калининграда и администрации в одном лице «должен избираться не из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а из числа кандидатов, представленных губернатором Калининградской области». «Предлагаем устранить выявленные противоречия и повторно представить решения на государственную регистрацию», — говорится в заключении минюста.

На заседании в среду депутаты отменили прежнее решение и назначили публичные слушания по новым поправкам на 10:00 13 октября 2025 года.

Напомним, горсовет принял изменения в устав муниципального образования, подразумевающие объединение должностей главы города и главы администрации в одну, на заседании 25 июня. В настоящее время глава города (он же председатель горсовета) избирается депутатами из своего числа (этот пост занимает Олег Аминов), глава администрации назначается депутатами горсовета по итогам конкурса (должность занимает Елена Дятлова). После внесения изменений должности главы города и главы администрации будут объединены в одну. По новой схеме руководитель областного центра будет назначаться после выборов в горсовет Калининграда следующего созыва, которые должны пройти осенью 2026 года.