СМИ: экс-глава Минтранса Старовойт покончил с собой (дополнено)

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Роман Старовойт. Фото: Kurskadm / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мёртвым в Одинцово. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к администрации президента.

Как сообщили в СК РФ, тело было обнаружено в личном автомобиле Романа Старовойта. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в сообщении.

Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, тело Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля. По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версии произошедшего — самоубийство. «На месте происшествия были изъяты следы, которые могут иметь значение по делу», — отметил собеседник.

Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта освободили от должности Министра транспорта Российской Федерации 7 июля. Соответствующий указ утром подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что кандидатура Старовойта была внесена в Думу премьер-министром России Михаилом Мишустиным в мае прошлого года.

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