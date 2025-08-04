Директор Центра зарубежного регионоведения: РФ нет смысла воевать с Прибалтикой

Продолжение: Кость в горле НАТО: эксперт о роли Калининградской области в геополитике
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России нет смысла нападать на страны Балтии, а также захватывать Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью «Новому Калининграду» директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.

«В чем смысл для нас нападать на Литву? Создать сухопутный коридор? Думаю, что у нас в стране навсегда отказались от мыслей контролировать Литву и вообще Прибалтику еще при президенте Ельцине, и я даже год могу назвать. В 1997 году Борис Николаевич Ельцин подписал указ об обеспечении транзита грузов через прибрежные территории Финского залива, предусматривающий развитие портов в Усть-Луге и в Приморске в Ленинградской области. Стали бы мы тратить деньги на строительство и развитие своих новых портов, если бы рассчитывали вернуть, условно говоря, порты в Риге, Клайпеде, Таллинне и Лиепае?» — отметил он.

Он также добавил, что «совершенно нелепо думать о том, что мы войной пойдем захватывать» Сувалкский коридор: «Россия не собирается воевать с НАТО. Путин, насколько я помню, как-то публично сказал, что те, кто напридумывал, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили. Объясните, какой смысл России воевать с НАТО? Даже если оставить за скобками моральные аспекты. Что это дает? Прибалтика? Зачем они нам? У нас, в конце концов, есть свои порты, а в Прибалтике и в их портах и экономике стратегически нет никакого смысла».

Эксперт добавил, что «эта страшилка — способ наращивания вооружения, концентрировать войска вокруг области».

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