Кость в горле НАТО: эксперт о роли Калининградской области в геополитике

К чему может привести обострение ситуации вокруг Калининградской области, стоит ли опасаться военной эскалации и почему самый западный регион России — это сегодня кость в горле для стран НАТО? Об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с экспертом — директором Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. И. Канта, кандидатом географических наук, доцентом Юрием Зверевым.



— Юрий Михайлович, как вы в целом оцениваете текущую геополитическую обстановку?

— Напряженная, но контролируемая. Я каждый раз хочу избежать двух крайностей. Крайность первая: ну всё, у нас на дворе 21 июня 1941-го года, завтра в 4 часа утра начнется... Не так. Крайность вторая: да ничего не происходит, всё хорошо, всё замечательно. Тоже, в общем-то, не так. Во всех таких оценках нужен определенный баланс: не надо впадать ни в алармизм, ни в самообольщение.

Мы подробнее об этом писали в информационно-аналитическом докладе «Россия и НАТО: противостояние на Балтике», который был опубликован Институтом геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта по итогам выполнявшихся там исследований в 2025 году. Писали вместе с Владимиром Валерьевичем Стрюковатым, моим аспирантом. Да, обстановка напряжена, но она достаточно контролируемая. И говорить, что происходит какое-то предвоенное обострение, наверное, в данный момент не стоит.





— А кем обстановка контролируемая? Нашими соседями или Россией? Или и теми, и другими?

— И теми, и другими. С одной стороны, соседи при всех разговорах о войне с Россией, думаю, все-таки прекрасно понимают, к чему может привести прямой конфликт с ядерной державой. Я имею в виду тех соседей, кто реально принимает решения, а не некоторых горячих голов вроде отставных генералов — например, недавно ушедшего из жизни бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, угрожавшего ликвидировать Калининградскую область. Не надо путать разговоры и реальные действия.

Да, планы существуют самые разнообразные. Полагаю, что есть и планы нейтрализации Калининградской области. Но планы и их исполнение — это разные вещи. У хорошего генштаба должны быть планы на любой случай. Я уверен, что и у нас, например, есть соответствующие планы на случай войны. Если нет, то наши генштабисты зарплату зря получают. Другой вопрос, будут вводиться эти планы в действие или нет. Будем надеяться, что нет.

— Это связано с тем, что Россия — ядерная держава и ответ может быть катастрофическим?

— И с тем, что ядерная держава. Но я бы не недооценивал наши обычные вооружённые силы. При всех сложностях СВО, всё-таки сейчас в мире только две страны имеют опыт обычных военных действий таких масштабов. И вы знаете, какие это страны, какие вооруженные силы — это вооруженные силы Российской Федерации и ВСУ. У американской армии такого опыта нет давным-давно. Американцы с равным себе противником в обычных схватках практически никогда и не воевали, если не брать в какой-то мере Ирак в 1991 году. Но Ирак был значительно слабее Соединенных Штатов Америки. У США войска долгое время затачивали в значительной степени на локальные конфликты, противодействие терроризму. А если, скажем, воевать с террористами в Афганистане, то у террористов нет ни зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности, нет танков, авиации и так далее. Сейчас только-только у некоторых террористических группировок беспилотники и баллистические ракеты стали появляться.

— Но мы постоянно слышим, что европейские державы готовы делиться своим вооружением с Украиной. То есть, оно у них всё же есть?

— Они готовы и делятся. Но вопрос в том, чем они могут поделиться-то? Посмотрите на Польшу. Она активно перевооружается. Что она в первую очередь на Украину отправляет? Правильно: то, что, досталось ей еще от Советского Союза — как говорится, возьми боже, что нам не гоже. Старые танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1 и прочее. Об этом, кстати, подробно говорится в монографии «Милитаризация Польши и возможные ответы Союзного государства в рамках теории региональных комплексов безопасности» (авторы изданной в 2024 году БФУ им. И. Канта и Институтом Европы РАН монографии — Юрий Зверев и руководитель Центра белорусских исследований Института Европы доктор экономических наук Николай Межевич — прим. «Нового Калининграда»). Перевооружение Войска Польского ведет к отказу от устаревших советских вооружений и вооружений из других стран бывшего Варшавского договора, которые уже не отвечают требованиям современного боя, даже при условии модернизации. При этом избавление от советского «наследства» облегчается возможностью его «утилизации» через передачу Украине. Удобно, кстати. То есть вы вооружаетесь, а старый металлолом при этом сдаёте на утилизацию, причем, во многих случаях, не бесплатно. И всё хорошо.

Что могут отдать те же немцы? В конце холодной войны у ФРГ было около 5000 танков. Сейчас у них на вооружении где-то 300 с небольшим танков, да и то не все на ходу. Что из них отдать-то можно? Производство новых танков в Германии — всего 50 штук в год. Причём, часть из них, заметим, нужны и им самим, и по другим экспортным контрактам. Что признают на Западе — военно-промышленная база у них сокращается. Британцы свой последний танковый завод закрыли в 2009 году — это уже лет 15 назад. Сейчас производство истребителей прекращают. И масса таких примеров.

Я в конце 1980-х писал диссертацию «География военного бизнеса (на примере авиаракетно-космической промышленности США)». По старой памяти решил посмотреть, что там сейчас с некоторыми заводами, на которых в годы Второй мировой войны по 50 000 человек работало. Так ряд из них просто взорвали — реально взорвали здания, расчистили территорию, и по такой же, как у нас, традиции, построили жилые и торговые комплексы, развлекательные заведения и тому подобное.

— Интересны последние мировые тенденции. Получается, что США сейчас как бы перекладывает с себя ответственность за поставки вооружений на Украину на Европу. Но ведь они все входят в НАТО, они же едины. Как так получается?

— На самом деле, не едины. Была такая очень интересная точка зрения, с ней можно спорить. Но она любопытная и говорит о том, что одним из содержаний Второй мировой войны была война за мировое господство. Но не только между США с Великобританией с одной стороны и Германией с другой, хотя и это тоже. Но война за мировое господство между США и Великобританией. Обратите внимание, кем Великобритания в эту войну вступила и кем она из нее вышла. Она вышла в долгах Соединенным Штатам, с американскими базами у себя на территории. С тем, что была вынуждена допустить американский бизнес в святая святых — в свои колонии. Почему американцы против колониализма боролись? Потому что их в колонии не пускали. А тут Америка получила доступ к ресурсам, к рынкам.

Сейчас та же самая ситуация, обратите внимание: кем выходит Европа из этого прокси-конфликта, когда НАТО воюет против России чужими руками — украинскими ВСУ. Европа лишилась дешевых российских энергоносителей, российского рынка. Закрываются заводы. И не просто закрываются — многие заводы переезжают из Европы в США. Америка сейчас является одним из крупнейших поставщиков газа в Европу. И да, — европейцы сейчас будут закупать за свои деньги американское оружие для себя и для поставки на Украину. США этот конфликт на самом деле выгоден. Европа, с одной стороны, вроде бы их союзник — одна цивилизация и прочее. Но они еще и экономические конкуренты.

В своё время читал книгу Генри Киссинджера «Нужна ли Америке внешняя политика», меня поразил её антиевропейский пафос — что, мол, Европейский Союз — конкуренты, чуть ли не враги и так далее. Про Россию там особо даже не упоминалось, но понятно, что Россия была тогда, в самом начале 2000-х, никакая и никто на Западе не верил, что она воспрянет и станет крупнейшей европейской экономикой и четвертой экономикой мира.





— Кому вообще нужен этот конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной?

— Думаю, что на самом деле он нужен Западу, особенно США. Сейчас же самый для Америки выгодный сорт конфликта. США решили за счет него многие свои задачи: прибрали к рукам Европу... Если раньше там были Шираки и Шрёдеры, которые пытались что-то против американцев говорить и делать, даже с Россией в какой-то мере объединяться, то сейчас этого и в помине нет.

Посмотрите последний саммит НАТО. Там Трампа папочкой называли, и главная задача была всего саммита — не расстроить Трампа. Западные журналисты много этим возмущались. Задача была — чтобы не дай Бог Трамп там не хлопнул дверью. И все на всё согласились! На расходы на оборону в 5 % от валового продукта (3,5% напрямую и еще 1,5% косвенно — на инфраструктуру, укрепление военно-промышленной базы, кибербезопасность и тому подобное). Экономически это нереально абсолютно. Но главное же Трампа не расстроить. Ведь через какое-то время, уже в обозримом будущем все равно его уже не будет — он на следующий срок пойти по Конституции не может. Да и тех господ в Европе, которые на это согласились, к сроку, когда нужно будет повышение вводить, у власти тоже не будет.

Раньше войны велись за территории и ресурсы. Сейчас для военных промышленников и поддерживающих их элит на Западе — самая выгодная война, которая длится бесконечно. Тем более, если воюешь чужими руками.

— А Россия?

— У России выхода другого не было. Вы же прекрасно понимаете, что конфликт случился бы позже. Но с уже перевооруженной Украиной, с ракетами средней дальности уже где-нибудь под Харьковом. Не мы же это все начали. Исходной точкой все-таки является, давайте будем откровенны, не возвращение Крыма и Севастополя в Россию, а нарушение соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине, достигнутого 21 февраля 2014 года.

Смотрите, что было. Заключили соглашение при европейских посредниках, что на Украине пройдет конституционная реформа и до конца 2014 года состоятся досрочные президентские выборы. Янукович бы их почти наверняка проиграл, поскольку был на Украине непопулярен. Украина избрала бы какого-нибудь проевропейского кандидата скорее всего и двинулась бы потихонечку в тот же Евросоюз. Не думаю, что Россия в этой ситуации стала бы что-то предпринимать, тем более применять военную силу, поскольку в то время против вступления Украины в Евросоюз не возражала .

Но случилось то, что случилось. Уже на следующий день, 22 февраля, в Киеве произошел госпереворот. И это стало триггером всех последующих событий.

— Возвращаясь к вопросам, которые касаются ситуации в Калининградской области. Какие конкретные шаги стран НАТО за последние годы считаете наиболее значимыми в плане формирования угроз или давления на регион?

— Если брать последние годы, то на нас негативно влияет вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Ситуация с Финляндией для Калининграда менее значима, но тем не менее — финны и эстонцы сразу начали говорить о возможной блокаде Финского залива для российских судов. Для нас, с учетом значимости морских перевозок, в этом ничего хорошего нет.

Швеция — это фактически против нас открывается северный фронт. С того же острова Готланд американцы теоретически смогут обстреливать своими новыми высокоточными ракетами Калининградскую область и даже северо-запад Белоруссии. Ракетные комплексы, способные нести эти ракеты, они на Готланд уже время от времени перебрасывают по воздуху на учения.

Кроме того, отмечается увеличение американских войск недалеко от наших границ. С 2022 года удвоилось численность американских войск в Польше, хотя в целом она пока не очень большая, — около 10 тысяч. Но, тем не менее, раньше в Польше была одна американская бронетанковая бригада. Сейчас уже две. И еще большой склад построили, где держат вооружение для третьей бригады.

Правда, американцы в этом смысле интересные — у них бронетанковые бригады находятся не в восточной Польше поближе к Калининградской области и Белоруссии, а в западной, поближе к Германии. И в Польше злые языки говорят — это чтобы быстрее сбежать в Германию в случае военного конфликта. Но это юмор, конечно.

Также постоянный гарнизон армии США в Польше недавно создали. И передовые штабы американского корпуса и американской дивизии там появились.

Базу ПРО США, наконец, после долгого строительства в Польше открыли в районе Слупска. Хотя на самом деле она большой угрозы не представляет — боезапас антиракет ограничен, много межконтинентальных ракет она не собьет, а ракеты типа «Искандер», которые в Калининградской области есть, база в принципе сбивать не может — её саму от них защищать надо.

Немцы в Литве развертывают впервые в своей послевоенной истории танковую бригаду — в мае прошла ее официальная инаугурация. К 2027-му году там будет около 5000 человек. В общем, довольно много вот этого «добра» недалеко от наших границ.





— Мы сейчас видим, что политики соседней Литвы довольно регулярно говорят о том, что Россия, Калининградская область хочет напасть на страны Балтии...

— В чем смысл для нас нападать на Литву? Создать сухопутный коридор? Думаю, что у нас в стране навсегда отказались от мыслей контролировать Литву и вообще Прибалтику еще при президенте Ельцине, и я даже год могу назвать. В 1997 году Борис Николаевич Ельцин подписал указ об обеспечении транзита грузов через прибрежные территории Финского залива, предусматривающий развитие портов в Усть-Луге и в Приморске в Ленинградской области. Стали бы мы тратить деньги на строительство и развитие своих новых портов, если бы рассчитывали вернуть, условно говоря, порты в Риге, Клайпеде, Таллинне и Лиепае?

— Насчет сухопутного коридора — вопрос, да. Ведь Калининградская область оказалась в непростой ситуации...

— В 2024 году, когда принимали новые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, там появился новый пункт: «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям», являются угрозой, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание. Если Калининградскую область полностью блокировать, то это очень серьёзная ситуация. И если страна сочтет возможным и целесообразным... Понятно, что это очень серьёзная вещь: никто не будет просто так ядерную бомбу метать. Знаете, есть горячие головы, которые говорят, мол, почему мы всех не разбомбили... Слава богу, у нас вполне вменяемые руководство и генералитет, которые прекрасно понимают свою ответственность, и что ядерное оружие — это «последний довод королей». Просто так им махать, когда этого не нужно, не стоит.

— Как, по вашему мнению, изменилось восприятие геополитической уязвимости нашего региона на фоне общего обострения отношений России и Запада?

— Вопрос достаточно сложный. Есть такой военный термин A2/AD — зона ограничения и воспрещения доступа и манёвра. Калининградскую область на Западе обозначают этим термином, то есть наш регион — это военная крепость России (у меня была серия научных статей на эту тему на аналитическом портале «Евразия Эксперт»). Эта зона ограничения доступа и манёвра — это такая кость в горле, она в случае военных действий помешает НАТО свободно действовать, перемещать войска в той части, которая перекрывается ракетами и прочими силами из Калининградской области. Отсюда и идут разговоры о нейтрализации.

Далее. Сейчас, к сожалению, снова начали, правда на неофициальном уровне, раздаваться дурные разговоры — мол, давайте продадим Калининградскую область Германии. Причем это заявил какой-то американский полковник, служащий в Эстонии, — высказал предложение продать область Германии за смехотворную сумму в 50 миллиардов долларов (хотя понятно, что и за бóльшую сумму Россия область никогда и никому не продаст). Я посмеялся, но то, что такие разговоры начали возникать, — не очень хороший симптом.

Есть организация «Атлантический совет»* (входит с 2019 года в перечень иностранных и неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации). Она предлагает вновь поставить вопрос о демилитаризации Калининградской области, о ее, так сказать, автономии или даже независимости от России. Правда, пишет об этом какая-то прибалтийская дама, которая там работает.

У них это давние мечты: первая резолюция о демилитаризации Калининградской области, помню, принималась где-то в 1994 году. То есть ничего нового в этом нет, но... Не то, что это успокаивает, но это хотя бы все-таки не на официальном уровне. Официально на наш регион претензии никто не предъявляет, в том числе — заметьте — и Германия. Но если Германия будет на официальном уровне предъявлять претензии (надеюсь, что до этого дело не дойдет), то первыми стоит озаботиться Польше и Литве, поскольку отношения у Польши и Германии не сильно добрые, а немецких территорий Польша после Второй Мировой прихватила куда-то больше, чем кто другой — примерно две трети бывшей Восточной Пруссии находится в составе Польши. И Данциг — нынешний Гданьск — тоже.

— Какие конкретные риски, например, инциденты с блокадой транзита наиболее вероятны в текущих условиях?

— Насчет полной блокады транзита не думаю — для этого надо блокировать наши порты и морское побережье, а блокировка портов или берегов государства вооруженными силами другой страны, согласно определению ООН, — это агрессия, которая предполагает применение ответной силы. Сейчас у нас частичная сухопутная блокада — она распространяется только на так называемые подсанкционные товары. Всё-таки поезда ходят, грузы возят. Хотя пытаются снова сейчас что-то ограничить после того, как какой-то товарищ с поезда спрыгнул в Литве.

— Сейчас изучаю подробно тему транспортной проблемы жителей Калининградской области. И получается, что с субсидированными билетами большие проблемы, мест в поездах просто нет до сентября, а дополнительные поезда к нам не запускают. Выбраться из региона очень сложно — это можно всю зарплату с нескольких работ на одни только билеты потратить. Но, наверное, это всё же к руководству нашей страны вопросы.

— Да, сложности есть, и схема субсидирования нуждается в совершенствовании. Возможно, вы что-то на основе своего изучения проблемы предложите губернатору. Но в целом наша региональная экономика выстояла, бизнес более-менее адаптировался. Хоть я не эксперт в этой тематике, и посоветовал бы вам обратиться к моим коллегам, которые ей занимаются. Но в целом могу отметить, что безработицы у нас практически нет, есть наоборот проблема дефицита рабочей силы. Морской путь организован, его субсидируют. Хотя, конечно, морское плечо дорогое. Очень вовремя построили ТЭЦ-2, решили вопрос с резервной электрогенерацией. Есть, конечно, риски, что Литва что-нибудь учудит с газопроводом, но в Калининградской области есть терминал по приему сжиженного природного газа. И у России тоже есть свое очевидное влияние на ситуацию — можно запретить транзит казахских, среднеазиатских и прочих грузов. И что будут делать прибалтийские порты?





— Еще одна довольно популярная тема последних лет — Сувалкский коридор — сухопутный путь из Калининградской области в Россию. Насколько реально сейчас обсуждать эту тему?

— На самом деле за это «спасибо» надо сказать товарищу Сталину, который в 1939 г. уступил так называемый Сувалкский выступ Германии, хотя он прежде никогда не был немецким. Немецкого населения там было чуть более 7%. А в 1944-м Сувалки вместе с бывшей Белостокской областью Белоруссии отдали Польше. Не отдали бы — мы бы сейчас горя не знали, граничили бы с союзной Белоруссией.

Сегодня совершенно нелепо думать о том, что мы войной пойдем захватывать этот коридор. Россия не собирается воевать с НАТО. Путин, насколько я помню, как-то публично сказал, что те, кто напридумывал, что Россия хочет напасть на НАТО, сбрендили.

Объясните, какой смысл России воевать с НАТО? Даже если оставить за скобками моральные аспекты. Что это дает? Прибалтика? Зачем они нам? У нас, в конце концов, есть свои порты, а в Прибалтике и в их портах и экономике стратегически нет никакого смысла. Это еще, может быть, в 1940 году имело смысл, когда не было дальнобойного и высокоточного оружия и надо было отодвинуть потенциального агрессора от своих границ. Сейчас всё иначе — те же немцы закупают ракетные комплексы, которые с территории Германии до Москвы могут достать. Но, правда, крылатыми ракетами, которые вполне успешно нашими сбиваются.

Это страшилка — способ наращивания вооружения. Надо войска вокруг области концентрировать — хороший повод для этого повода дает «защита» Сувалкского коридора. Но я не очень представляю себе армию Белоруссии (а без нее в такой операции не обойтись), которая зачем-то совместно с Россией нападает на НАТО.

— Губернатор во время прямой линии призвал не реагировать на заявления НАТО, которые создают напряжение вокруг региона. Вы согласны с ним?

— Да, он правильно говорит, я с ним совершенно согласен. Эти заявления — пугалки. Пытаются в некоторых случаях запугать население, причем больше свое, чтобы не задавали лишних вопросов об экономических проблемах, возникших во многом из-за антироссийских санкций, в некоторых — показать своему начальству, как западные военные хорошо работают — мол, если понадобится, то сотрут Калининградскую область с лица земли.

Смысл таких заявлений может быть вообще иногда противоположен тому, что говорится. В качестве примера: в свое время выступал один американский генерал ВВС по поводу ситуации в Сирии. Его спрашивают, можно ли создать бесполетную зону над Сирией? Он говорит: можно, если разрешите сбивать российские самолеты. У нас тут же стали писать, что он выступил с агрессивным заявлением. А на самом-то деле господин генерал просто технично снял с себя ответственность за реализацию этой бредовой идеи, потому что он прекрасно понимал, что никто ему такого разрешения не даст.

— Как вы думаете, противостояние России с Западом — надолго?

— Боюсь, что да, к сожалению. Сейчас пишу раздел про геостратегию России в Балтийском регионе в одну монографию. И отмечаю, что есть две точки зрения. С одной стороны, что это преходящее, и все вернется на круги своя. С другой — потепление с Западом скорее исключение, а противостояние — это правило. Давайте посмотрим: когда Россия, Советский Союз были в хороших отношениях с Западом? Вариантов немного. Первый: Западу от нас что-то нужно. Например, наши вооружённые силы в борьбе с гитлеровской Германией. Подружились, Германию разбили, тут же началась холодная война, СССР стал не нужен.

Второй вариант — разрядка 1970-х годов. Почему она произошла? Потому что Америка надорвалась во Вьетнаме, и ей нужна была передышка. Как только Америка перевооружилась, передышка закончилась, начался Афганистан и новая гонка вооружений при Рейгане.

И третий вариант — когда Россия стала добровольно уступать свои геополитические позиции, двигаться в одном фарватере с Западом в 1990-е годы. Тогда у нас были хорошие отношения. Но равноправных отношений я что-то не припомню.

Так или иначе дружбы реально не будет. Да и дружбы между государствами, откровенно говоря, не бывает. Вот Великобритания и США. Вроде бы одна цивилизация, но «бодаются» они довольно серьезно. На той же Украине у американцев одни цели, одни контрагенты. У британцев — другие цели и контрагенты.

Так что дружбы не ждём... Но хочется надеяться хотя бы на прагматичное взаимодействие... К сожалению, Ленин оказался неправ. Он говорил, что экономика правит политикой. Но мы видим, что это не так. Ведь совершенно понятно, что на мирных отношениях с Россией Запад, Европа и США заработали бы намного больше, чем на конфронтации. Другой вопрос, что заработали бы разные люди. Если брать ВПК, то он у них не такой большой. А если брать лоббизм, то там его политическое влияние очень сильно — и сами американцы влияние признают со времен президента Эйзенхауэра.

Прагматическое сотрудничество — это хотя бы холодный, но мир. Сейчас мы, к сожалению, перешли к варианту холодной войны 2.0. Первая холодная война длилась долго и кончилась откровенным нашим проигрышем. Будем надеяться, что в этот раз история пойдет по-другому, поскольку проигрывать мы не имеем права. Но для того, чтобы найти взаимоприемлемые решения, должны западные элиты смениться. В холодную войну ситуация была, как ни странно, менее опасной, с моей точки зрения. У власти находились люди, которые воевали, видели, что такое, когда люди умирают: и Кеннеди, и Буш-старший, и де Голль, и Хрущев и Брежнев. Они, может и не присутствовали на ядерных испытаниях, но видели на снимках и в кинолентах с испытаний, какие ужасные последствия может принести ядерная война. То есть эти лидеры понимали, что такое война, и не стремились воевать во что бы то ни стало. А нынешние-то западные лидеры и в армии не служили в основной своей массе. И представлений об ужасах войны не имеют.

Как, кстати, и многие обыватели. Сейчас читаешь некоторых комментаторов, предлагающих ударить ядерной бомбой.... И ведь такой комментатор-то не понимает, что если ударить ядерной бомбой, то он не будет сидеть в интернете и комментарии писать на эту тему. Его просто уже не будет.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»