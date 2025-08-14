Власти Литвы рассказали, какой будет «линия обороны» на границе с РФ и Белоруссией

Все новости по теме: Литва

Литва переходит от отдельных инженерных сооружений на границах к созданию «единого рубежа глубокоэшелонированной обороны». Об этом заявил замглавы Минобороны республики Томас Годляускаса, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

Литовская линия обороны будет состоять из трех эшелонов. Первая зона охраны границы разместится на расстоянии до 3 км от внешней госграницы (противотанковые рвы, средства контрмобильности, в том числе «зубы дракона», поля, подготовленных для минирования, укреппункты с траншеями), вторая — до 20 км, третья — до 50 км. Второй и третий эшелоны будут оснащены дренажными канавами, парками инженерных заграждений, мостами, подготовленными к взрыву, заблокированными плацдармами, укрепленными опорными пунктами.

Над «Балтийской линией обороны», которую планируют соединить уже осенью, параллельно работают Латвия и Эстония, а также Польша с проектом «Восточный щит».


