Путин: РФ зеркально ответит на решение КНР ввести безвизовый режим для россиян

Президент РФ Владимир Путин пообещал Китаю зеркальный ответит на решение о введении безвизового режима для россиян на тридцатидневный срок. Об этом он заявил на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжуном «на полях» Восточного экономического форума, пишет «Интерфакс».

«Просил бы передать руководству Китайской Народной Республики и нашему другу председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое.<...> Это очень добрый жест со стороны Китайской Народной Республики », - сказал Путин, отметив, что «не успел отреагировать» на решение Китая отменить визы во время своего нахождения в КНР с визитом.

По его словам, отмена виз «носит не рядовой характер, а касается без всякого преувеличения сотен тысяч, если не миллионов наших граждан, и это, безусловно, приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса, деловых и личных контактов».

Напомним, 2 сентября МИД КНР объявил о введении с 15 сентября 30-дневного безвизового режима для граждан России. Данные меры вводятся пока в тестовом режиме на год.