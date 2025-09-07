В правительстве решили создать минпром и ликвидировать агентство по имуществу

В правительстве Калининградской области ликвидируется агентство по имуществу, министерство экономического развития, промышленности и торговли разделяется на два. Это следует из указа, подписанного 5 сентября губернатором Алексеем Беспрозванных. Документ опубликован на портале правовой информации.



В соответствии с указом, министерство градостроительной политики переименовывается в министерство градостроительной политики, земельных и имущественных отношений, агентство по имуществу ликвидируется. Кроме того, министерство экономической политики, промышленности и торговли становится министерством экономической политики, также вводится отдельное министерство промышленности и торговли.

Отметим, что на сайте правительства по состоянию на 7 сентября изменения не отражены.

Напомним, министерство экономической политики, промышленности и торговли возглавляет министр — вице-премьер Вероника Лесикова, министерство градостроительной политики — Кристина Подскребкина. 6 августа глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова покинула свой пост.