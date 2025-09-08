В правительстве назвали причину выделения минпрома в отдельное ведомство

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

В условиях усиления санкционного давления на калининградский бизнес предполагается, что выделение министерства промышленности и торговли в отдельное ведомство позволит более эффективно реализовать задачи промышленного развития Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Выделение министерства промышленности и торговли в отдельное министерство в структуре правительства Калининградской области планируется с февраля 2026 года, — добавила Башкирова. — Указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов Калининградской области не подлежит оценке регулирующего воздействия. В части опубликования для публичного обсуждения нужно уточнить, что проект указа в период с 18 августа 2025 года по 25 августа 2025 года был размещен на официальном сайте правительства Калининградской области для проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Замечания, комментарии, предложения по проекту указа не поступали».

Напомним, что указ о ликвидации агентства по имуществу, а также о разделении министерства экономического развития, промышленности и торговли на министерство экономической политики и министерство промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подписал 5 сентября.

Министерство экономической политики, промышленности и торговли возглавляет министр — вице-премьер Вероника Лесикова, министерство градостроительной политики — Кристина Подскребкина. 6 августа глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова покинула свой пост.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter