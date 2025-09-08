В правительстве назвали причину выделения минпрома в отдельное ведомство

В условиях усиления санкционного давления на калининградский бизнес предполагается, что выделение министерства промышленности и торговли в отдельное ведомство позволит более эффективно реализовать задачи промышленного развития Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

«Выделение министерства промышленности и торговли в отдельное министерство в структуре правительства Калининградской области планируется с февраля 2026 года, — добавила Башкирова. — Указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов Калининградской области не подлежит оценке регулирующего воздействия. В части опубликования для публичного обсуждения нужно уточнить, что проект указа в период с 18 августа 2025 года по 25 августа 2025 года был размещен на официальном сайте правительства Калининградской области для проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Замечания, комментарии, предложения по проекту указа не поступали».

Напомним, что указ о ликвидации агентства по имуществу, а также о разделении министерства экономического развития, промышленности и торговли на министерство экономической политики и министерство промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подписал 5 сентября.

Министерство экономической политики, промышленности и торговли возглавляет министр — вице-премьер Вероника Лесикова, министерство градостроительной политики — Кристина Подскребкина. 6 августа глава агентства по имуществу Наталья Кузнецова покинула свой пост.