СМИ: НАТО не считает инцидент с беспилотниками в Польше нападением

Инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, не расценивается НАТО как акт нападения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информагентство Reuters, пообщавшееся с источник в альянсе.

«Это был первый случай, когда самолеты НАТО перехватывали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника», — отметил собеседник агентства, уточнив, что радары установок ПВО Patriot в регионе обнаружили беспилотники, но система не была задействована для ликвидации целей. Также он добавил, что в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35 и итальянские самолеты-разведчики AWACS.

В свою очередь, власти РФ считают «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России по поводу ситуации с проникновением дронов на территорию Польши.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено. Опыт предыдущих аналогичных прецедентов говорит, что рассчитывать на то, что поляки представят какие-то доказательства, не приходится», — заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.