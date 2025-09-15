Глава МИД Польши: для войны с Россией отсутствуют добровольцы

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности «призвано сдержать потенциального противника». Однако он считает, что страны Европы не готовы к войне с Россией. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Подразумевается, что... в следующий раз, когда Россия попытается что-то предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Я считаю это не очень убедительным. Если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, и я не вижу добровольцев. Нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия», — сказал министр.

По его словам, реакция Польши на инцидент с беспилотниками была бы «значительно более жесткой», если бы в результате атаки были раненые или погибшие. На вопрос о том, как могла бы выглядеть такая реакция в будущем, Сикорский отказался отвечать, сообщает «РБК».

Напомним, ранее власти Польши заявили, что в ночь на среду воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над страной сбили «российские» БПЛА. Позднее стало известно, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter