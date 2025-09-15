Глава МИД Польши: для войны с Россией отсутствуют добровольцы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности «призвано сдержать потенциального противника». Однако он считает, что страны Европы не готовы к войне с Россией. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Подразумевается, что... в следующий раз, когда Россия попытается что-то предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Я считаю это не очень убедительным. Если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, и я не вижу добровольцев. Нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия», — сказал министр.

По его словам, реакция Польши на инцидент с беспилотниками была бы «значительно более жесткой», если бы в результате атаки были раненые или погибшие. На вопрос о том, как могла бы выглядеть такая реакция в будущем, Сикорский отказался отвечать, сообщает «РБК».

Напомним, ранее власти Польши заявили, что в ночь на среду воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Премьер Польши Дональд Туск утверждает, что над страной сбили «российские» БПЛА. Позднее стало известно, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения.