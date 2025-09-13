В Черняховском округе в первый день выборов проголосовало более 20% избирателей

По результатам первого дня голосования на основных выборах депутатов окружных Советов самой высокой в регионе явка была в Черняховском муниципальном округе. По состоянию на 20:00 12 сентября там проголосовали 8 235 человек или 22,52% избирателей. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Калининградской области.
Избирком опубликовал данные и по остальным семи округам, в которых проходят выборы. В первый день голосования участие в них приняли:
-
в Балтийском ГО — 10,44% или 2 522 избирателей,
-
в Гвардейском МО — 15,30% или 3 276 избирателей,
-
в Зеленоградском МО — 13,01% или 4 351 избиратель,
-
в Ладушкинском ГО — 13,92% или 398 избирателей,
-
в Полесском МО — 10,68% или 1 382 избирателей,
-
в Славском МО — 17,83% или 2 275 избирателей,
-
в Советском ГО — 16,48% или 4 510 избирателей.
В целом явка по региону составила 15,71%, проголосовали 26 949 человек. Выборы продлятся до 14 сентября включительно. На 138 мандатов депутатов в муниципалитетах Калининградской области претендуют почти 500 кандидатов.
В Гусевском, Озёрском и Светловском округах проходят дополнительные выборы.