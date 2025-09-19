Максим Коломиец ушёл с поста главы администрации Гвардейского округа (видео)

Максим Коломиец объявил об уходе с поста главы администрации Гвардейского округа в связи с окончанием срока полномочий. Как сообщил Коломиец корреспонденту «Нового Калининграда», работать в муниципалитете он больше не планирует.

«Сегодня [18 сентября] мой последний рабочий день. Завтра [19 сентября] приступает к работе новый состав Совета депутатов, которых мы с вами избрали на выходных», — пояснил он в видеообращении, опубликованном на личной странице «ВКонтакте».

«В муниципалитете больше работать не буду. Планирую работать в другом месте. Узнаете всё позже», — сообщил Коломиец «Новому Калининграду».

Видео: страница «ВКонтакте» Максима Коломийца

Он также выразил благодарность жителям Гвардейского округа за «наказы», обращения и «домашнее задание, которое вы давали нам для работы»: «Что-то, конечно, мы сделали. Сделали многое вместе с вами. Эти изменения заметны в жизни города. <...> Многое сделано, но еще многое предстоит сделать нам, округу и администрации. Все проблемные вопросы мы знаем. Часть вопросов уже находится в процессе рассмотрения, часть — в проектировании, часть — вышла, получили проектно-сметную документацию вместе с экспертизой».

Отметим, что в июле губернатор Алексей Беспрозванных посетил Гвардейский округ и провел встречу с жителями. Началась она с отчёта Коломийца, судя по которому, все поручения главы региона были выполнены и жизнь в Гвардейске стала лучше. После того, как микрофон передали в зал, оказалось, что муниципалитет буквально утопает в проблемах. Жителей не устраивали разбитые дороги, надменность местной администрации, медицинское обслуживание, нехватка основных педагогов в школах и качество воды.