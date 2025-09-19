Максим Коломиец второй раз стал министром по внутренней политике региона

Максим Коломиец назначен на пост министра по внутренней политике Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев.
«У Максима Юрьевича, с которым вы уже пообщались, вчера был последний рабочий день. А с сегодняшнего дня распоряжением губернатора он назначен министром по муниципальному развитию Калининградской области», — сообщил Булычев.
Ранее Коломиец сообщил «Новому Калининграду», что в Гвардейском округе больше работать не планирует.
Напомним, что с апреля этого года пост министра по муниципальному развитию региона был вакантным с момента перевода в Карелию Андрея Сергеева.Максим Коломиец, к слову, уже был в кресле главы этого министерства, но марте 2017 года был отправлен в отставку Антоном Алихановым, бывшим на тот момент главной региона. Тогда же он возглавил администрацию Гвардейского городского округа вместо Александра Торбы.