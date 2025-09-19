Максим Коломиец второй раз стал министром по внутренней политике региона

Максим Коломиец. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Максим Коломиец назначен на пост министра по внутренней политике Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев.

«У Максима Юрьевича, с которым вы уже пообщались, вчера был последний рабочий день. А с сегодняшнего дня распоряжением губернатора он назначен министром по муниципальному развитию Калининградской области», — сообщил Булычев.

Ранее Коломиец сообщил «Новому Калининграду», что в Гвардейском округе больше работать не планирует.

Напомним, что с апреля этого года пост министра по муниципальному развитию региона был вакантным с момента перевода в Карелию Андрея Сергеева.

Максим Коломиец, к слову, уже был в кресле главы этого министерства, но марте 2017 года был отправлен в отставку Антоном Алихановым, бывшим на тот момент главной региона. Тогда же он возглавил администрацию Гвардейского городского округа вместо Александра Торбы.

