Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полпредом в СЗФО

Президент Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Ранее этот пост занимал Александр Гуцан, который на прошлой неделе стал генпрокурором РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Указ появился на сайте Кремля во время встречи президента с губернатором. Путин также подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области.

Игорь Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года. В сентябре 2021-го он был переизбран на второй срок, набрав 52,33% голосов. Его полномочия истекали в следующем году. До этого он занимал руководящие посты в корпорации «Росхлебопродукт», а затем возглавлял ЗАО «Росзерно». Кроме того, Руденя работал на различных должностях в правительстве, курируя аграрный сектор.

В августе СМИ сообщали, что главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина рассматривают на пост полпреда президента в СЗФО вместо Гуцана.

