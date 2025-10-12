Бюджетные расходы на содержание губернатора планируют увеличить

Расходы на годовое содержание губернатора Калининградской области в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, увеличатся в общей сложности на 713 тыс. руб. Это следует из законопроекта о поправках в бюджет, который был внесен в Заксобрание.



По состоянию на 2024 год на функционирование высшего должностного лица Калининградской области было предусмотрено 6,134 млн руб. В законе «О бюджете области на 2025 год», утвержденном в декабре 2024 года, годовое содержание высшего должностного лица оценивалось уже в 6,531 млн руб.. Летние поправки в бюджет увеличили его до 6,731 млн руб. Текущими поправками оно установлено в сумме 6,847 млн руб. — на 713 тыс руб. больше, чем годом ранее.

Отметим, в прошлом году расходы на содержание высшего должностного лица были единовременно увеличены на два млн рублей — до 8,134 млн руб.. Как пояснял министр финансов региона Виктор Порембский, это было связано с выплатами, которые необходимо было произвести бывшему губернатору Антону Алиханову в связи с его переходом на другую должность.