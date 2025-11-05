Расходы на содержание губернатора снизили в шесть раз

Расходы на содержание губернатора Калининградской области в проекте бюджета региона на 2026 год снижены в шесть раз. В минфине объясняют это переводом глав регионов на финансирование за счет федерального бюджета.

Проект бюджета области на 2026 год опубликован на сайте Заксобрания. В проекте расходы на содержание высшего должностного лица установлены в объеме 1,1 млн руб. При этом в 2025 году бюджету содержание главы региона обходится в 6,847 млн руб.

«По указу Президента РФ Владимира Путина от 01 апреля 2025 года № 198 основное денежное содержание глав регионов с 2026 года переходит на федеральный уровень и будет осуществляться из средств федерального бюджета», — сообщили в областном минфине региона на запрос «Нового Калининграда». Там также отметили, что «в настоящее время готовятся изменения в региональное законодательство, учитывающие разъяснения с федерального уровня по регулированию выплат в регионах».

На что именно пойдут 1,1 млн руб. выделенных на содержание главы региона, в министерстве ответить затруднились, отметив, что «ждут разъяснений с федерального уровня».

В соответствии с президентским указом, высшим должностным лицам регионов устанавливается денежное содержание в размере, предусмотренном для вмце-премьера Правительства РФ. Как отмечает «Коммерсант», среднегодовой доход зампредов правительства РФ в 2021 году составил 66,4 млн руб., а их доходы располагались в промежутке между 16,9 млн у Виктории Абрамченко и 392,6 млн руб. у Юрия Трутнева.

Напомним, расходы на годовое содержание губернатора Калининградской области в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли в общей сложности на 713 тыс. руб. и составили 6,847 млн руб. В 2024 году расходы на содержание высшего должностного лица были единовременно увеличены на два млн рублей — до 8,134 млн руб. Как пояснял министр финансов региона Виктор Порембский, это было связано с выплатами, которые необходимо было произвести бывшему губернатору Антону Алиханову в связи с его переходом на другую должность.