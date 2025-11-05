Расходы на содержание губернатора снизили в шесть раз

Расходы на содержание губернатора снизили в шесть раз
Алексей Беспрозванных. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных

Расходы на содержание губернатора Калининградской области в проекте бюджета региона на 2026 год снижены в шесть раз. В минфине объясняют это переводом глав регионов на финансирование за счет федерального бюджета.

Проект бюджета области на 2026 год опубликован на сайте Заксобрания. В проекте расходы на содержание высшего должностного лица установлены в объеме 1,1 млн руб. При этом в 2025 году бюджету содержание главы региона обходится в 6,847 млн руб.

«По указу Президента РФ Владимира Путина от 01 апреля 2025 года № 198 основное денежное содержание глав регионов с 2026 года переходит на федеральный уровень и будет осуществляться из средств федерального бюджета», — сообщили в областном минфине региона на запрос «Нового Калининграда». Там также отметили, что «в настоящее время готовятся изменения в региональное законодательство, учитывающие разъяснения с федерального уровня по регулированию выплат в регионах».

На что именно пойдут 1,1 млн руб. выделенных на содержание главы региона, в министерстве ответить затруднились, отметив, что «ждут разъяснений с федерального уровня».

31cdfe56-9174-41ae-b566-14f9d6371346.jpg

В соответствии с президентским указом, высшим должностным лицам регионов устанавливается денежное содержание в размере, предусмотренном для вмце-премьера Правительства РФ. Как отмечает «Коммерсант», среднегодовой доход зампредов правительства РФ в 2021 году составил 66,4 млн руб., а их доходы располагались в промежутке между 16,9 млн у Виктории Абрамченко и 392,6 млн руб. у Юрия Трутнева.

Напомним, расходы на годовое содержание губернатора Калининградской области в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросли в общей сложности на 713 тыс. руб. и составили 6,847 млн руб. В 2024 году расходы на содержание высшего должностного лица были единовременно увеличены на два млн рублей — до 8,134 млн руб. Как пояснял министр финансов региона Виктор Порембский, это было связано с выплатами, которые необходимо было произвести бывшему губернатору Антону Алиханову в связи с его переходом на другую должность.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter