В правительстве ввели три новые должности заместителей губернатора

В правительстве Калининградской области ввели три новые должности заместителей губернатора. Также вводится должность заместителя председателя правительства — представителя губернатора в Заксобрании. Соответствующие поправки в Устав региона и уставный закон утвердили депутаты Заксобрания на заседании 21 октября. В пресс-службе правительства утверждают, что «на данном этапе» эти структурные изменения не повлекут увеличения финансирования и штатной численности.

Поправки предполагают появление должностей «первый заместитель губернатора», «заместитель губернатора» и «заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства области». При этом сохраняются должности председателя правительства области (эту должность занимает губернатор региона) и заместителей председателя. Также вводится должность заместителя председателя правительства-представителя губернатора в Заксобрании. Вводится должность заместителя председателя правительства — представителя губернатора в Заксобрании.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства области, законопроекты были внесены «в целях оптимизации деятельности регионального правительства». «Проектами предлагается в соответствии с федеральным законодательством внести изменения в состав и структуру регионального правительства. На данном этапе изменения не повлекут увеличения финансирования региональных органов власти и их штатной численности», — сообщили в пресс-службе.

Полномочия заместителей губернатора будут определены таким образом, чтобы усилить административное управление региональными исполнительными органами, объединенными по направлениям. В блоки, курируемые заместителями губернатора, будут объединены ведомства, отвечающие за ключевые сферы развития региона.

«Изменения продиктованы стратегическими задачами по развитию региона, которые губернатор Алексей Беспрозванных ставит перед управленческой командой. Новая структура позволит перестроить процессы, выстроить более эффективное взаимодействие внутри региональной команды, повысить ответственность руководителей направлений за принимаемые решения и контроль за реализацией проектов», — добавили в пресс-службе правительства области.